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Şili’de trenin minibüsle çarpışması sonucu 6 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Şili’de bir yolcu treninin demir yolu geçidinde minibüsle çarpışması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 01.09.2023 23:50
  • Giriş: 01.09.2023 23:50
  • Güncelleme: 01.09.2023 23:50
Kaynak: AA
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Şili’de trenin minibüsle çarpışması sonucu 6 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Polis şefi Juan Francisco Carrasco, başkent Santiago'nun 500 kilometre güneyindeki San Pedro de La Paz bölgesindeki bir demir yolu geçidinde trenle bir minibüsün çarpıştığını duyurdu.

Carrasco, kazada metrelerce sürüklenen minibüsteki 14 yolcudan 6’sının hayatını kaybettiğini, 8'inin yaralandığını belirtti.

Şili Devlet Demiryolları İşletmesi’nden yapılan yazılı açıklamada ise demir yolu geçidinde çarpışma anında bariyerlerin kapalı vaziyette olduğu ve herhangi bir sistemsel aksaklığın olmadığının güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek tespit edildiği kaydedildi.

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