Silifke'de orman yangını büyümeden kontrol altına alındı

MERSİN'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle büyümeden kontrol altına alındı.

Silifke’ye bağlı Seyranlık Mahallesi'ndeki ormanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 2 söndürme helikopteri, 8 arazöz ve 3 su tankı sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.