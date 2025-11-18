Silifke köylerinde maden atığı endişesi

Abidin YAĞMUR

Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Hacıishaklı, Yeşilovacık ve Işıklı köyleri, yöre kurulmak istenen maden atık depolama tesisinin iptal edilmesini istiyor. Çevre dernekleri ve muhtarlar, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü önünde yapılan eylemde “Köylerimiz çöplük değil” diye haykırdı.

Şişecam Grubuna ait Camiş Madencilik Şirketinin, Mersin’deki cam ve krom fabrikalarında oluşan atıkları depolamak için Silifke ilçesine bağlı Hacıishkaklı, Yeşilovacık ve Işıklı köylerini seçmesine yöre sakinleri tepkili. Mersin Çevre ve Doğa Derneği üyeleri ile Yeşilovacık ve Işıklı köyleri muhtarları Mersin’de bir basın açıklaması yaparak projenin iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Mersin Çevre ve Doğa Derneği Başkanı Sabahat Aslan, “Işıklı ve Yeşilovacık mahallesinde kurulması planlanan atık deposuna karşı itirazımızı dile getirmek için toplandık. Bu tesis bölgesinin havasını, suyunu, toprağını kirletmekle birlikte hem çevreye büyük zararı olacak hem de oradaki insanların sağlığını bozacak. Mahalle muhtarlarımızla birlikte Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne dilekçemizi vereceğiz” dedi.

Yeşilovacık Muhtarı Ömer Yaser Yalvar da proje alanının Hacıishaklı Mahallesinin 1.5 kilometre doğusunda, Işıklı Mahallesinin 1 kilometre güneyinde yer aldığına dikkat çekti. Yalvar, şunları söyledi:

"Proje alanının yaklaşık 1100 metre kuzeyinde Mersin Antalya yolu bulunmaktadır. Proje alanına en yakın evler Mersin Antalya yolu kenarında bulunan Işıklı Mahallesine bağlı evlerdir. İnce kuvars kumu maden atığının taşınması ve depolanması sırasında meydana gelen tozlar hava su ve toprak kirliliği oluşturacaktır. Ortaya çıkacak tozlar ve atıklar yeraltı ve yer üstü su kaynaklarına, içme sularına, birikinti sulara karışması sonucu oluşacak kirlilik bitki örtüsünü, insan ve hayvan yaşamını ve ekolojik sistem üzerinde olumsuz etkiler yaratacaktır. Ovacık Maden Atık Depolama Tesisinin Hacıishaklı ve Işıklı mahallesinin yaşam alanlarına yakın oluşu bölgede yaşayan insanların kuvars kumu tozlarına uzun süreli veya tekrarlanan bir şekilde maruz kalmaları sonucu akciğerlerinde çok ciddi zararlar oluşabilir ve başta kanser olmak üzere birçok hastalığa yakalanabilirler. Yetkililere ve Çed raporu İnceleme ve Değerlendirme Komisyon üyelerine çağrımızdır. Tarımımızı yok edecek ve ormanlık alanlarımızı tahrip edecek, suyumuzu, havamızı ve toprağımızı kirletecek ve sağlığımızı bozacak olan Ovacık Maden Atık Depolama Tesisinin yapılmasını istemiyoruz. Projeden derhal vazgeçilmesini talep ediyoruz. Ovacık Maden Atık Depolama Tesisinin yapılmaması için demokratik ve hukuksal mücadelemiz devam edecektir."