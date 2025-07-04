Silifke’de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Mersin’in Silifke ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, gece ilçeye bağlı Akdere Mahallesi Kargı mevkisinde çıktı. Alevleri görenler durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. Bölgeye arazözle orman ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle ağaçlık alandaki yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Çevreye sıçramadan söndürülen yangın bölgesinde soğutma çalışması da yapıldı.