Silifke’de kuvvetli yağış, cadde ve iş yerlerini sular altında bıraktı

Mersin’in Silifke ilçesinde kuvvetli yağış, birçok cadde, sokak ve iş yerini sular altında bıraktı.

Meteorolojinin uyardığı kuvvetli yağış sabah saatlerinde Silifke ilçesinde etkili oldu.

Yaklaşık yarım saat süren yağış başta Saray Mahallesi İnönü Caddesi ve çevresindeki sokaklar olmak üzere ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Atatürk Evi ve çevresi tamamen yağmur suyu ile dolarken, bazı iş yerleri de çamurlu suyla doldu.

Yağış sonrası iş yeri sahipleri ve çalışanları dükkanlarına giren suyu temizlemeye başladı. MESKİ ekipleri de su biriken noktalarda tahliyeye çalışması gerçekleştirdi.

İlçe sakinlerinden Mehmet Ali Barı, yağmur nedeniyle esnafın zor durumda kaldığını, Atatürk Evi’nin önünde su birikintisi olduğunu ifade etti. İlçede böyle bir yağış beklemediklerini aktaran Barı, "Tam yarım saat yağdı ve birden bitti. Daha önce böyle bir yağmur görmedim" dedi.