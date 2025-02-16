Silikozis hastası işçiler 13 yıldır mücadele veriyor

EMEK SERVİSİ

Mermer, granit, porselen, seramik ve kot taşlama işçilerinde görülen, Türkiye’de bugüne kadar 79 işçinin yaşamını yitirdiği silikozis hastalığına yakalanan ve 13 yıldır hukuki mücadele veren Güral Porselen ve Kütahya Seramik işçileri, sürecin hâlâ tamamlanmamasına isyan etti. İşçiler ve avukatları Ünal Demirtaş, süreci ANKA’ya anlattı.

Demirtaş, iş müfettişlerinin fabrikada 2000 yılında yaptıkları denetleme sonrası çalışma koşullarının silikozis hastalığına neden olacağının tespit edildiğini, şartların iyileştirilmesi için düzenleme yapılmasına ilişkin rapor hazırlandığını belirterek, fabrika sahiplerinin maliyeti gerekçesiyle bu önlemleri almadığını aktardı.

Teftişlerden 2010’dan itibaren işçilerin silikozise yakalandığının ortaya çıktığını belirten Demirtaş, fabrikada çalışan 5 işçinin silikozis hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdiğini anlattı. Demirtaş, 2013’te hukuki sürecin başlatıldığına dikkati çekerek, “2025’e geldik ve yargı sürecini kötüye kullandılar ve kullanmaya devam ediyorlar” ifadelerini kullandı.

MECLİS FİNCANLARINI BURADAN ALIYOR

Demitaş, “Çalışma Bakanlığı müfettişleri defalarca gelip denetim ve teftiş yapıyorlar. Ama fabrikayı kapatmaları gerekirken kapatmıyorlar. TBMM’nin fincan kahve takımlarını dahi Güral Porselen Fabrikası üretiyor. Çalışma koşulları silikozise yol açan iş sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınmadığı bir fabrikadan bu ülkenin Meclisi fincan takımı satın alıyor. Bu kabul edilemez bir şey” dedi.

Silikozisin tedavisi olmayan bir hastalık olduğunu belirten Demirtaş, “Ölümün kıyısında olan arkadaşlarımız var. Nakil bekleyen arkadaşlarımız var. Bütün bunlara rağmen Güral Porselen, işçilerimize sahip çıkmıyor, tazminatlarını ödemiyor” dedi.

Silikozis hastası işçilerden Ali Gözel, “Yıllardır bu hastalığın pençesinde boğuşuyoruz. 13 seneden beri davanın bitmesini istiyoruz. Önümüze her türlü engeli çıkarıyor işveren. Çalışmak istersek sağlık kontrolü istiyorlar, ciğerlerde hasar olduğu için işe almıyorlar” dedi.

Ramazan Sinap ise şunları söyledi: “Silikozis 5 kişiyi aldı bizden. Bizi de alacak böyle giderse. 14 yıldır bu hastalıkla pençeleşiyoruz. Dava açtık. 13 yıldır da davamız devam ediyor ama bitmek bilmedi. Tek isteğimiz davamızın ölmeden bitmesi.”

Güral Porselen markasının sahibi Heriş Seramik ve Turizm Sanayi A.Ş.’nin avukatı Mustafa Gençali, yargılama sürecini uzattıkları iddiasını kabul etmeyerek davanın uzamasının işverenin de aleyhine olduğunu iddia etti. Avukta, dava uzadığı için tazminat faizinin arttığını söyledi.