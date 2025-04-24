Silivri Adliyesi'nde görevli Savcı Burhan Bıçkı yaşamını yitirdi: Adalet Bakanı'ndan açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Silivri Adliyesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Burhan Bıçkı'nın geçirdiği rahatsızlık nedeniyle vefat ettiğini duyurdu.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Silivri Adliyesinde görevli Cumhuriyet Savcımız Burhan Bıçkı’nın geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhum Savcımıza Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.