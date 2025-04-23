Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu: Can kaybı yok, saha taramalarımız devam ediyor

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, depremlere ilişkin yaptığı açıklamada can kaybı olmadığını açıkladı.

Balcıoğlu, özetle şunları söyledi:

"Çok şiddetli bir sarsıntı yaşadık. Şiddetli bir şekilde binalar da seslerin geldiğini gördük. Şu anda olması muhtemelen olan artçı depremlere karşı da hazırlık içindeyiz. 35 mahallemizin hemen hemen tamamına ulaşmış durumdayız. Bize can kaybına ilişkin bilgi gelmedi çok şükür, yıkılan binamız yok. Sadece 2 vatandaşımız panik halinden kaynaklı basit yaralama yaşanmış durumda. Yıkılan ya da ağır ahsar alan binamızın olmadı şu an. Saha taramalarımız devam ediyor, ekiplerimiz hazır.

Vatanlaşlarımızı parklara, okul bahçelerine, meydanlara davet ediyoruz. Vatandaşlardan rica ediyorum, panik halinde olmamalıyız. Trafik yoğunluğu yaşıyoruz. Alanımız büyük olduğu için vatandaşlarımız merkezden kırsala doğru göç halindeler. Bu da trafiğe yol açıyor. Kamu kurumları binalarımızda, yollarmızda, köprülerimizde herhangi bir sorun yok. Lojistik anlamında da her türlü hazırlığımız var. Hepimize geçmiş olsun."