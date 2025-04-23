Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, depremlere ilişkin açıklama yaptı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, depremlere ilişkin açıklama yaptı.

Balcıoğlu, özetle şunları söyledi:

"Şu anda olması muhtemelen olan artçı depremlere karşı hazırlık içindeyiz. 35 mahallemizin tamamına ulaşmış durumdayız. Bize can kaybına ilişkin bilgi gelmedi çok şükür. 2 vatandaşımız korkudan binadan atlamış, hafif yaralandı. Yıkılan ya da ağır ahsar alan binamızın olmadı şu an.

Vatandaşlardan rica ediyorum, panik halinde olmamalıyız. Trafik yoğunluğu yaşıyoruz. Vatandaşlarımız kırsala doğru göç halindeler. Kamu kurumları binalarımızda sorun yok."

Ayrıntılar geliyor...