Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu: Kimsenin giyimiyle işimiz yok, yasa içinde hareket ettik

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Selimpaşa Mahallesi'nde bulunan kadınlar plajının ortak kullanıma açılmasına yönelik eleştirilere yanıt verdi. Balcıoğlu, “Kimsenin giyimiyle, düşüncesiyle, değer yargılarıyla işimiz yok. Burası özgür bir ülke. Bununla birlikte biz özellikle yasalar içerisinde hareket ettik ve çıkar yolu aradık, ancak bulamadık. O sebeple bu alanı tekrar kamunun kullanımına açtık” dedi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Selimpaşa Mahallesi'nde kendileri tarafından ortak kullanıma açılan kadınlar plajına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde açıklamalarda bulundu. Balcıoğlu, Selimpaşa’daki kadınlar plajı hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, CİMER ve çeşitli kurumlardan kendisine ulaşan belgelerde, "Kıyıların herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açık olduğu; buralarda hiçbir yapı, duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek gibi engellerin oluşturulamayacağının" belirtildiğini dile getirdi.

"BU ALAN KAYIT DIŞI, YASA DIŞIYDI"

Başkan Balcıoğlu, konuya ilişkin şunları kaydetti:

“Türkiye Cumhuriyeti devleti hukuk devletidir. Özel ya da tüzel kişiler, yani herkes ancak ve ancak yasalar çerçevesinde hareket edebilir. ‘Ben yaptım oldu’ anlayışıyla hareket edemeyiz, etmemeliyiz de. Bu bahse konu Selimpaşa’daki alanda imar edilen kadınlar plajı tamamıyla kayıt dışı ve yasa dışıdır. Benim gerek siyasi ekibim, gerekse idari ekibim, kimsenin giyimiyle, düşüncesiyle, değer yargılarıyla işimiz yok, bu kadar net. Kimsenin de olmamalı. Burası özgür bir ülke. Bununla birlikte biz özellikle yasalar içerisinde hareket ettik ve çıkar yolu aradık, ancak bulamadık. O sebeple bu alanı tekrar kamunun kullanımına açtık. Bizim değerlendirmemiz, uygulamanın yasal çerçevede olup olmadığı üzerinden yapılarak gerekli işlem yapıldı.”

"BEN SADECE YASAYI UYGULADIM"

Balcıoğlu, Cumhur İttifakı meclis üyelerine de şöyle seslendi:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çoğunluğunuz var, yasa yapma hakkı elinizde. Değiştirin yasayı bir değil iki tane kadınlar plajı yapacağım, söz veriyorum. Ben bunu Silivri Belediye Meclisi'nde de anlattım. Orada dört tane direk dikmekle olmuyor, ben altı tane direk dikeceğim, hatta denizi de kapatacağım, ya bu kadar net. Bu konu için de yasayı değiştirin, ben sadece yasayı uyguladım.”