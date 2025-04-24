Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu'ndan deprem açıklaması

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İstanbul'da dün meydana gelen depremler nedeniyle 23 kişinin Turizm Otelcilik Uygulama Oteli'ne, 90 kişinin SEYKOM’a yerleştirildiğini; bir binada ağır hasar tespit edildiğini, bir caminin de tedbiren kapatıldığını söyledi.

Balcıoğlu, İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından sürece ilişkin dün gece saatlerinde Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nde değerlendirmelerde bulundu.

Çağrı merkezine ulaşan bin 350 başvurunun 250’sinin resmi ihbar olarak değerlendirildiğini kaydeden Balcıoğlu, bu ihbarların 32’sinin bina hasarıyla ilgili olduğunu açıkladı.

21 FARKLI TOPLANMA ALANINDA 1600 KİŞİ VAR

Teknik incelemeler sonucunda ilçedeki bir binanın ağır hasarlı olduğunun tespit edildiğini vurgulayan Balcıoğlu, detaylı incelemelerin devam ettiğini kaydetti. Güvenlik gerekçesiyle bir caminin de tedbiren kapatıldığını belirten Balcıoğlu, şunları aktardı:

"Panik nedeniyle hafif yaralanan iki vatandaşımıza anında müdahale edildi, sağlık durumları iyi. Barınma hizmetlerimiz kapsamında 23 vatandaşımız Turizm Otelcilik Uygulama Oteli'ne, 90 vatandaşımız ise SEYKOM’a yerleştirildi. Toplamda 113 hemşehrimiz bu alanlarda konaklamaktadır. Bunun yanında sosyal tesislerimiz, kapalı spor salonlarımız, camilerimiz, cemevlerimiz ve tiyatro salonumuz dahil olmak üzere 21 farklı toplanma alanında yaklaşık bin 660 vatandaşımız geçici olarak barınmaktadır."

Gıda desteğinin sağlandığının da altını çizen Balcıoğlu, yaklaşık olarak 50 bin şişe su, 37 bin kek, 25 bin meyve suyu, 21 bin sandviç ve 50 bin kase çorba dağıtımının gerçekleştirilmeye devam ettiğini söyledi.

Balcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AFAD İl Müdürlüğümüz, Silivri Kaymakamlığımız, Türk Kızılay, sivil toplum kuruluşları ve tüm kamu kurumlarımızla tam bir iş birliği ve dayanışma içinde çalışıyoruz. Silivri olarak güçlü bir aileyiz. Şu an Silivrimizde ciddi bir olumsuzluk yok ama biz ihtimale karşı hazırız. Bu zorlu süreci dayanışmayla, sağduyuyla ve hep birlikte en iyi şekilde atlatacağımıza yürekten inanıyorum. Özellikle köprülerimizde, kamu kurumlarımızda, yollarımızda herhangi bir olumsuzluk yok. Can kaybının olmaması bizim için çok büyük bir şans. Hepimize büyük geçmiş olsun."