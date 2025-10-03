Silivri Cezaevi hücresi Berlin'de sergileniyor: "Düşünce Hapishanesi"

Almanya’nın başkenti Berlin’de Türkiye’deki Silivri Cezaevi’nin hücresinin yer aldığı sergi açıldı.

Serginin açılışına, Berlin Belediye Başkanı Kai Wegner, Berlin Mitte Belediye Başkanı Stefanie Remlinger, eski Federal Bakan ve Baden-Württemberg Eyalet Başbakan adayı Cem Özdemir, CHP Berlin Birlik Başkanı Prof. Dr. Ziya Akçetin ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Silivri’de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun mesajlarının okunduğu etkinlikte, Deniz Mahir Kartal’ın müzik dinletisi yer aldı.

TUTUKLU BELEDİYE BAŞKANLARIYLA DAYANIŞMA MESAJI

Etkinlikte, Berlin Mitte Belediye Başkanı Stefanie Remlinger, kardeş belediye olan Beyoğlu Belediyesi’nin tutuklu Başkanı İnan Güney ile dayanışma içinde olduklarını belirtti. Berlin Belediye Başkanı Kai Wegner ise İstanbul’un tutuklu Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile dayanışmasını dile getirdi.

Etkinlik kapsamında sergilenen "Silivri: Düşünce Hapishanesi" adlı çalışma, Shahrzad Rahmani tarafından tasarlanıp GORKİ Tiyatrosu tarafından hayata geçirildi. Hücrenin birebir ölçülerindeki şeffaf kopyası, sanal gerçeklik (VR) gözlüğü ile sanal tur da sunuyor. Sergiye eşlik eden "Küçük Şeyler Müzesi" ise "mahpusların tecride karşı gösterdikleri yaratıcılığı ve hükümetin düşünceyi kontrol girişimlerini" belgeliyor.



Sergi, 1–8 Ekim tarihleri arasında Belediye Saray'ı önünde ve 9 Ekim-30 Kasım tarihleri arasında ise Gorki Bahçesi’nde ziyaret edilebilecek.

Etkinlik, Silivri Cezaevi’ndeki koşullara, Türkiye’deki insan hakları ihlallerine ve siyasi tutuklulara dikkat çekmeyi amaçlıyor.