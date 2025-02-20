Silivri Cezaevi'ni ziyaret eden Özgür Özel: Karşımızdaki darbe ittifakını görüyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, görevden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Gezi tutukluları Can Atalay, Osman Kavala ve Tayfun Kahraman’ı ziyaret etti.

Özgür Özel, ziyaretinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bir siyasi partinin genel başkanı olarak, burada başka bir siyasi partinin genel başkanını ziyaret ediyor olmaktan, 31 gündür partisinin başında muhalefet görevini yapması gerekirken burada tutuklu bulunan bir genel başkanı ziyaret etmekten utanç duyduğumu ifade etmek isterim" dedi.

"Siyasette siyasi parti genel başkanlarının hukukları birbirine emanettir" diyen Özel, "Bir üyemiz, bir yöneticimiz istenmedik bir söz sarf etse, kalp kırsa, o hukuku zedelese içeride gereğini yapmak o genel başkanından özür dilemek bize düşer" ifadelerini kullandı.

İKTİDARA TEPKİ

İktidara tepki gösteren Özel, "Sizin getirdiğiniz zemin bu... Mertçe bir rekabete davet ediyoruz. Bizim Ümit Özdağ'la normalde görüşlerimiz, siyasi geleneklerimiz farklı. Kendisi bana geçmişte eleştirilerde bulundu, belki haksızlık ettiğini düşündüğüm çok oldu ama bugün o gün değil. Bugün demokrasiyi savunma günü" diye konuştu.

"ERDOĞAN'IN CESARETİ KALMADI"

Özel, şöyle devam etti: "Erdoğan'ın ortaya koymuş olduğu bu yaklaşım aslında kendisinin Zafer Partisi'yle de, bizlerle de, Ekrem İmamoğlu'yla da, Mansur Yavaş'la da gücünün kalmadığını, cesaretinin olmadığını gösteriyor."

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın tutuklanmasına da tepki gösteren Özel, "Burada tutuklu olan gazetecilik faaliyetidir" diye konuştu.

"MEYDAN OKUYORUZ"

"Türkiye'de yargı eliyle yönetilen bu darbe mekaniğinin farkındayız, karşısındayız" diyen Özel, "Bütün gücümüzle birlikte muhalefet ile de dayanışma içindeyiz. Partide de omuz omuzayız. Karşımızdaki darbe ittifakını görüyoruz ve meydan okuyoruz" ifadelerini kullandı.