Silivri Cezaevi'nin 'otopark ve ulaşım ihtiyacı için' acele kamulaştırma kararı

İstanbul Silivri’deki iki parsel, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nün otopark ve ulaşım ihtiyacı gerekçesiyle Cumhurbaşkanı kararıyla acele kamulaştırıldı.

  • 13.03.2026 02:06
  • Giriş: 13.03.2026 02:06
  • Güncelleme: 13.03.2026 02:11
Kaynak: ANKA
Cumhurbaşkanı kararıyla, Silivri Semizkumlar Mahallesi'ndeki iki parsel, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nün otopark ve ulaşım ihtiyacı için acele kamulaştırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, İstanbul Silivri ilçesi Semizkumlar Mahallesi'nde yer alan özel mülkiyete konu 8378 ada 5 parsel ve 8379 ada 6 parsel numaralı taşınmazlar, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nün ihtiyaçları için acele kamulaştırıldı.

Kararın, kampüsün otopark ihtiyacının karşılanması ve kampüse ulaşımın güvenli şekilde sağlanması amacıyla alındığı belirtildi. Acele kamulaştırma işlemi, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27. maddesi uyarınca uygulamaya konuldu.

