Silivri Cezaevi yerleşkesine hastane inşa edilecek

Adalet Bakanlığı, AKP döneminin simgelerinden biri haline gelen, CHP’li belediye başkanları, belediye bürokratları ve gazetecilerin de tutulduğu İstanbul’daki Silivri Cezaevi yerleşkesine hastane inşa etmeye karar verdi.

Bakanlık, yeni adıyla Marmara Ceza İnfaz Kurumu olan cezaevi yerleşkesi için “50 Yataklı Devlet Hastanesi Projelerinin Hazırlanması Ve Zemin Etüdü Yapılması İşi” adı altında ihale düzenledi.

Pazarlık usulüyle düzenlenen ihale kapsamında 50 yataklı olması planlanan hastanenin projelerinin hazırlanması ile zemin etüdünün yapılması için 2 milyon 250 bin TL’lik harcamaya imza atıldı.

İhaleyi alan Piri Mimarlık Şirketi’ne ihale kapsamında istenilen işleri tamamlaması için 250 gün süre verildi.