Silivri Cezaevi’ne 1 milyar TL’lik hastane

Adalet Bakanlığı’nın, AKP döneminin simgelerinden biri haline gelen, CHP’li belediye başkanları, belediye bürokratları ve gazetecilerin de tutulduğu İstanbul’daki Silivri Cezaevi yerleşkesine inşa edeceği hastanenin maliyeti belli oldu.

Resmi Gazete’de yayımlanan 2026 Yılı Yatırım Programı’nda yer alan bilgilere göre, “Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Hastane Yapımı” adı altında 15 bin metrekarelik 50 yataklı hastane inşa edilecek. Hastanenin 1 milyar 72 milyon TL’ye mâl olması öngörülüyor.

Hastane projesi için bu yıl 200 milyon TL harcanacağını da açıklandı.

PROJESİ HAZIRLANIYOR

Öte yandan Adalet Bakanlığı, yeni adıyla Marmara Ceza İnfaz Kurumu olan cezaevi yerleşkesi için “50 Yataklı Devlet Hastanesi Projelerinin Hazırlanması Ve Zemin Etüdü Yapılması İşi” adı altında ihale düzenlemişti.

Pazarlık usulüyle düzenlenen ihale kapsamında 50 yataklı olması planlanan hastanenin projelerinin hazırlanması ile zemin etüdünün yapılması için 2 milyon 250 bin TL’lik harcamaya imza atılmıştı.

İhaleyi alan Piri Mimarlık Şirketi’ne ihale kapsamında istenilen işleri tamamlaması için 250 gün süre verilmişti.