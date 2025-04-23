Silivri'de 3,9 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde, Silivri açıklarında deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi, Silivri açıklarında saat 12.13'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Yapılan bilgilendirmede depremin derinliğinin 16.3 kilometre olduğu ifade edildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise Silivri'deki depremin 3.9 büyüklüğünde olduğunu aktardı.

Saat 12.13'te gerçekleşen depremin derinliğinin 6.99 kilometre olduğu aktarıldı.