Silivri'de 3,9 büyüklüğünde deprem
İstanbul Silivri'de saat 12.13'te deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünün 3.9, Kandilli Rasathanesi ise 4 olduğunu bildirdi.
Marmara Denizi'nde, Silivri açıklarında deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi, Silivri açıklarında saat 12.13'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Yapılan bilgilendirmede depremin derinliğinin 16.3 kilometre olduğu ifade edildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 23, 2025
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) https://t.co/bu5uDSYSE2
23.04.2025, 12:13:05 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 16.3 km#Kandilli
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise Silivri'deki depremin 3.9 büyüklüğünde olduğunu aktardı.
Saat 12.13'te gerçekleşen depremin derinliğinin 6.99 kilometre olduğu aktarıldı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 23, 2025
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - [25.54 km] Silivri (İstanbul)
Tarih:2025-04-23
Saat:12:13:05 TSİ
Enlem:40.84028 N
Boylam:28.22361 E
Derinlik:6.99 km
Detay:https://t.co/Eo17xvxwul@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi