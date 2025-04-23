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Silivri'de 3,9 büyüklüğünde deprem

İstanbul Silivri'de saat 12.13'te deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünün 3.9, Kandilli Rasathanesi ise 4 olduğunu bildirdi.

Güncel
  • 23.04.2025 12:24
  • Giriş: 23.04.2025 12:24
  • Güncelleme: 23.04.2025 12:34
Kaynak: Haber Merkezi
Silivri'de 3,9 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde, Silivri açıklarında deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi, Silivri açıklarında saat 12.13'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Yapılan bilgilendirmede depremin derinliğinin 16.3 kilometre olduğu ifade edildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise Silivri'deki depremin 3.9 büyüklüğünde olduğunu aktardı.

Saat 12.13'te gerçekleşen depremin derinliğinin 6.99 kilometre olduğu aktarıldı.

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