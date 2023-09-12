Silivri'de 3 tırın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Silivri'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralanan ve araç içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde TEM Otoyolu'ndan Edirne istikametine giden 3 tır, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Kazada yaralanan, henüz ismi öğrenilemeyen bir sürücü araçta sıkıştı.

İtfaiye ekiplerince kurtarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgede kaza nedeniyle aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.