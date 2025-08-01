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Silivri'de 4 gün önce göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Silivri'de kum ocağında meydana gelen göçükte balçık altında kalan kepçe operatörünün cansız bedenine ulaşıldı. İşçinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Güncel
  • 01.08.2025 15:32
  • Giriş: 01.08.2025 15:32
  • Güncelleme: 01.08.2025 15:34
Kaynak: AA
Silivri'de 4 gün önce göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı
Fotoğraf: DHA

Silivri'de kum ocağında göçük altında kalan işçinin cansız bedeni arama çalışmalarının 4. gününde bulundu.

Büyükkılıçlı Mahallesi'nde faaliyet gösteren kum ocağında 29 Temmuz'da göçük altında kalan Türkmenistan uyruklu 46 yaşındaki Mansur A'nın cesedi, arama kurtarma ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Mansur A'nın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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