Silivri'de 4 gün önce göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı
Silivri'de kum ocağında meydana gelen göçükte balçık altında kalan kepçe operatörünün cansız bedenine ulaşıldı. İşçinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Kaynak: AA
Silivri'de kum ocağında göçük altında kalan işçinin cansız bedeni arama çalışmalarının 4. gününde bulundu.
Büyükkılıçlı Mahallesi'nde faaliyet gösteren kum ocağında 29 Temmuz'da göçük altında kalan Türkmenistan uyruklu 46 yaşındaki Mansur A'nın cesedi, arama kurtarma ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Mansur A'nın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.