Silivri'de asker eğlencesinde havaya ateş açan şüpheli yakalandı

Silivri'de, asker eğlencesi sırasında bir araçtan havaya ateş açtığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün sosyal medyada ve basında yer alan, asker eğlencesinde bir araçtan ateş açıldığına yönelik haberler üzerine çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen ekipler, ateş eden şüphelinin M.E.K. olduğunu tespit etti.

Ekipler, şüpheliyi olayda kullandığı silahla beraber evinde gözaltına aldı.

"Genel güvenliği kasten tehlikeye soktuğu" gerekçesiyle hakkında adli işlem yapılan M.E.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.