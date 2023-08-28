Silivri'de binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: AA
Silivri'de yangın çıkan 7 katlı bir binanın çatısında hasar oluştu.
Yeni Mahalle Abdulhalik Renda Sokak'taki 7 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Silivri, Çatalca ve Beylikdüzü itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ve Silivri Afet Koordinasyon ekiplerinin de desteğiyle yangın kontrol altına alarak söndürüldü.
Yangın nedeniyle binanın çatısında hasar meydana geldi.