Silivri'de bir kişi sokakta karşılaştığı husumetlisini öldürdü

Silivri'de bir kişi sokakta karşılaştığı husumetlisini silahla ateş ederek öldürdükten sonra polise teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Selimpaşa Mahallesi'ne gelen E.Ö, Elmaslı Sokak ile Bahçeli Okul Sokak kesişiminde otomobil içinde gördüğü husumetlisi İlhan Kalamaz'a silahla ateş etti.

E.Ö, daha sonra Selimpaşa Polis Merkezi'ne giderek Kalamaz'ı vurduğunu bildirdi.

Bunun üzerine şüpheli E.Ö. gözaltına alınırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede otomobildeki Kalamaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri otomobile 9 mermi isabet ettiğini tespit etti.

Kalamaz'ın cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüphelinin sorgulamasında 14 suçtan kaydı bulunduğu belirlendi.