Silivri'de çıkan yangında ölen kadının evli olduğu erkek gözaltına alındı!

İstanbul'da otluk alanda çıkan yangında kulübede cansız bedenine ulaşılan kadının ölümüne ilişkin evli olduğu erkek gözaltına alındı.

Silivri'nin Çanta Balaban Mahallesi Gölet Caddesi yakınlarında, yaşlı kadının hayatını kaybettiği, bir itfaiye personelinin de yaralandığı otluk alanda çıkan yangınla ilgili çalışma başlatıldı.

Ekipler tarafından yaşlı kadının ölümüne ilişkin evli olduğu erkek gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Silivri Çanta Balaban Mahallesi Gölet Caddesi yakınlarındaki otluk alanda dün belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürülürken, müdahale sırasında yaralanan bir itfaiye personeli hastaneye kaldırılmıştı.

Çalışmalar sürerken, yanan alandaki kulübede yaşlı bir kadının cansız bedenine ulaşılmıştı. Kadının cenazesi, incelemeler sonrası Adli Tıp Kurumu morguna götürülmüştü.