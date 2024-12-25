Silivri'de civata fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Selimpaşa Mahallesi 6060. Sokak'taki yaklaşık 4 bin metrekare alana kurulu civata fabrikasındaki yağ kazanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Silivri'nin yanı sıra Büyükçekmece, Avcılar ve Bakırköy'den itfaiye ekipleri sevk edildi.

Fabrikadaki işçiler tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.