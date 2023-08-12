Silivri'de denizde kaybolan 85 yaşındaki kadın 24 saattir aranıyor

Silivri'de denize girerek akıntıya kapılan 85 yaşındaki Sevgi Karacaoğlu arama ve kurtarma ekipleri tarafından 24 saattir aranıyor.

Selimpaşa Plajında dün saat 17.00 sıralarında denize giren 85 yaşındaki Sevgi Karacaoğlu olumsuz hava şartlarından dolayı akıntıya kapılarak denizde kayboldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Silivri Belediyesi Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yaşlı kadını bulmak için çalışma başlattı. Arama ve kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopter de havadan destek verdi. Ekiplerinin çalışmaları sürüyor.