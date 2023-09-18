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Silivri'de fabrikada yangın: Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

İstanbul'un Silivri ilçesinde bulunan bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikada çalışan işçiler tahliye edilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İstanbul Valiliği, yangının otluk alanda çıktığını belirterek "Alevler otluk alanın bitişiğinde bulunan fabrikanın bahçesindeki plastik konteynerlere sirayet etmiştir" dedi.

Güncel
  • 18.09.2023 12:48
  • Giriş: 18.09.2023 12:48
  • Güncelleme: 18.09.2023 14:15
Kaynak: AA-DHA
Silivri'de fabrikada yangın: Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Fotoğraf: AA

İstanbul'da bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Silivri'de Alipaşa Mahallesi'ndeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bölgede yoğun dumanların yükseldiği yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

VALİLİK: YANGIN OTLUK ALANDA ÇIKTI

Valilikten yapılan açıklamada, "Silivri İlçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan otluk alanda saat 12.38'de yangın çıkmış olup, alevler otluk alanın bitişiğinde bulunan fabrikanın bahçesindeki plastik konteynerlere sirayet etmiştir. Olaya 12 itfaiye ekibi, 11 AFAD ekibi müdahale etmektedir. Olayda ölen ya da yaralanan bulunmamakla birlikte iki adet 112 Ambulansı tedbir amaçlı olay yerinde tutulmaktadır" denildi. 

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