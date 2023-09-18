Silivri'de fabrikada yangın: Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

İstanbul'un Silivri ilçesinde bulunan bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikada çalışan işçiler tahliye edilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İstanbul Valiliği, yangının otluk alanda çıktığını belirterek "Alevler otluk alanın bitişiğinde bulunan fabrikanın bahçesindeki plastik konteynerlere sirayet etmiştir" dedi.

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