Silivri'de işçileri taşıyan servis minibüsü ile midibüs çarpıştı: 1'ağır 6 yaralı
Silivri'de fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü ile midibüs çarpıştı. Kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.
Kaynak: DHA
İstanbul'un Silivri ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü ile midibüs çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 07.30 sıralarında Alipaşa Mahallesi Trablusgarp Bulvarı üzerinde meydana geldi.
Bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan minibüse karşı yönden gelen midibüs çarptı.
Kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi.
Polisin kazayla ilgili çalışması sürüyor