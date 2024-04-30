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Silivri'de işçileri taşıyan servis minibüsü ile midibüs çarpıştı: 1'ağır 6 yaralı

Silivri'de fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü ile midibüs çarpıştı. Kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Güncel
  • 30.04.2024 09:39
  • Giriş: 30.04.2024 09:39
  • Güncelleme: 30.04.2024 09:41
Kaynak: DHA
Silivri'de işçileri taşıyan servis minibüsü ile midibüs çarpıştı: 1'ağır 6 yaralı
Fotoğraf: DHA

İstanbul'un Silivri ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü ile midibüs çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Alipaşa Mahallesi Trablusgarp Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan minibüse karşı yönden gelen midibüs çarptı.

Kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Polisin kazayla ilgili çalışması sürüyor

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