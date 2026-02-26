Silivri'de kauçuk fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Silivri’de kablo kaplama ve kauçuk üretimi yapılan bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü.

Yangın, saat 09.15 sıralarında Silivri Ortaköy Mahallesi Harput Sokak’ta bulunan kablo kaplama ve kauçuk üretimi yapılan fabrikanın bodrum katında çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark eden çalışanlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangına ekipler müdahale ederken, jandarma çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın nedeniyle bitişikte bulunan fabrikalardaki işçiler de tedbir amacıyla tahliye edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.