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Silivri'de ormanlık alanda yangın

Silivri'de, ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 2 yangın söndürme uçağıyla müdahale ediliyor.

Güncel
  • 03.07.2025 16:44
  • Giriş: 03.07.2025 16:44
  • Güncelleme: 03.07.2025 16:46
Kaynak: AA
Silivri'de ormanlık alanda yangın
Fotoğraf: AA

İstanbul'un Silivri ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

İlçeye bağlı Çanta Mahallesi'nde, tarım alanları ve yerleşim alanlarına yakın bölgedeki ormanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fotoğraf: AA

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Geniş alana yayıldığı görülen yangına itfaiyenin yanı sıra Orman Genel Müdürlüğüne ait 2 yangın söndürme uçağıyla müdahale sürüyor.

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