Silivri'de ormanlık alanda yangın
Silivri'de, ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 2 yangın söndürme uçağıyla müdahale ediliyor.
Kaynak: AA
İstanbul'un Silivri ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
İlçeye bağlı Çanta Mahallesi'nde, tarım alanları ve yerleşim alanlarına yakın bölgedeki ormanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Geniş alana yayıldığı görülen yangına itfaiyenin yanı sıra Orman Genel Müdürlüğüne ait 2 yangın söndürme uçağıyla müdahale sürüyor.