Silivri'de ormanlık alanda yangın

İstanbul'un Silivri ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

İlçeye bağlı Çanta Mahallesi'nde, tarım alanları ve yerleşim alanlarına yakın bölgedeki ormanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fotoğraf: AA

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Geniş alana yayıldığı görülen yangına itfaiyenin yanı sıra Orman Genel Müdürlüğüne ait 2 yangın söndürme uçağıyla müdahale sürüyor.