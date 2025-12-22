Silivri'de ortalık karıştı: Çete davasında jandarma ve sanıklar birbirine girdi

Barış Boyun suç örgütü davasında bugün görülen karar duruşması büyük olaylara sahne oldu. Karara tepki gösteren bir sanık Jandarma tarafından darp edilince ortalık alevlendi.

Halk TV'de yer alan habere göre 300’ü aşkın sanık Jandarma personeline sandalyelerle vurdu. Sanıklara coplarla müdahale eden Jandarma, salona biber gazı sıktı.

DURUŞMA 10.30'DA BAŞLADI

İtalya’da tutuklu bulunan Barış Boyun'un lideri olduğu suç örgütüne ilişkin açılan 305 sanıklı dava İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşma saat 10.30 sıralarında başladı. Mahkeme heyeti, mütalaanın ardından, sanıklara verilen cezaları okumaya başladı. Onlarca kişiye, çok ağır hapis cezaları açıklanmaya başladı.

Bu esnada, sanıklardan biri, kendisine verilen cezaya tepki gösterdi. Mahkeme başkanı, bu kişinin salondan çıkarılması talimatını verdi. Birkaç Jandarma personeli bu kişiyi salondan çıkardıkları sırada, darp etti.

SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Tam bu esnada, diğer sanıklar duruma tepki göstererek seslerini yükseltmeye başladı. Bu aşamadan sonra, Marmara Cezaevi yerleşkesinde bulunan duruşma salonu, kelimenin tam anlamı ile savaş alanına döndü.

300 kadar sanık ile, sayıları yüzü aşan Jandarma personeli arasında büyük bir kavga yaşanmaya başladı. Sanıklar, Jandarma personeline sandalyelerle vurmaya başladı. Jandarma ise, bir yandan cop kullanarak müdahalede bulunurken bir yandan da salona biber gazı sıkıldı.

Yarım saat süren kavganın üzerinden 1 saat geçmesine rağmen, yoğun biber gazı nedeni ile henüz salona girilemediği öğrenildi.

Heyet duruşma salonunu terk etti.