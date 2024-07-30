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Silivri'de otluk alanda yangın

Silivri Selimpaşa mahallesinde otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülen yangında yaklaşık 5 dönümlük alan zarar gördü.

Güncel
  • 30.07.2024 17:26
  • Giriş: 30.07.2024 17:26
  • Güncelleme: 30.07.2024 17:29
Kaynak: DHA
Silivri'de otluk alanda yangın
Fotoğraf: DHA

İstanbul'un Silivri ilçesinde otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 5 dönümlük alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Selimpaşa mahallesi Doğantepe bölgesinde öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Otluk alanda çıkan yangına ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor. Alevlerden yaklaşık 5 dönümlük alanın etkilendiği öğrenildi.

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