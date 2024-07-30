Silivri'de otluk alanda yangın

Silivri Selimpaşa mahallesinde otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülen yangında yaklaşık 5 dönümlük alan zarar gördü.

Güncel 30.07.2024 17:26 Giriş: 30.07.2024 17:26

Güncelleme: 30.07.2024 17:29 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA