Silivri'de otluk alandaki yangın büyüdü: Bir fabrika tedbiren boşaltıldı
Silivri Çanta Mahallesi’nde otluk alanda çıkan yangın rüzgarla büyüdü. Yakınlardaki bir fabrikada üretim durdurularak işçiler tahliye edildi.
Kaynak: DHA
İstanbul Silivri'de otluk alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Riskli bölgeye yakın noktadaki bir fabrikada tedbir amacıyla üretim durdurularak, bina boşaltıldı.
Silivri Çanta Mahallesi Kınalı mevkisindeki otluk alanda saat 13.00 sıralarında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, yangın bölgesine yakın noktadaki bir fabrikada tedbir amacıyla üretim durdurularak, işçiler bina dışına çıkarıldı.
Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.