Silivri'de otomobil bariyere saplandı: 1 ölü, 2 yaralı
İstanbul Silivri’de D-100 Karayolu’nda meydana gelen trafik kazasında, otomobilin bariyerlere saplanması sonucu 20 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi. Çarpıştığı araçtaki iki kişi yaralanırken, kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.
İstanbul Silivri'de seyir halindeki otomobil, önünde ilerleyen otomobile çarptıktan sonra bariyerlere saplandı. Kazada otomobil sürücüsü Kaan Ö.(20) hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, dün akşam saatleri sıralarında D-100 Karayolu Semizkumlar Mahallesi'nde meydana geldi.
Edirne istikametine seyir halinde olan Kaan Ö. yönetimindeki 34 DYG 001 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bir başka otomobile çarptıktan sonra bariyerlere çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle bariyere saplanan otomobilin sürücüsü Kaan Ö., araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti.
Diğer otomobilde bulunan 2 kişi araçta sıkışarak yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kaan Ö.'nün ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda duran trafik, yan yoldan sağlandı.
Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Kaan Ö.'nün cansız bedeni Adlı Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.