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Silivri'de otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Silivri'de şüphe üzerine durdurulan 2 otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutukladı.

Ajans Haberleri
  • 05.11.2024 23:55
  • Giriş: 05.11.2024 23:55
  • Güncelleme: 06.11.2024 00:00
Kaynak: AA
Silivri'de otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 ve 3 Kasım'da Selimpaşa Mahallesi'nde genel asayişin sağlanması, suçların önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kontrollerde, şüphe üzerine durdurulan 2 otomobilde yapılan aramada, 72,19 gram sentetik uyuşturucu, 34,86 gram esrar ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Ekipler, otomobillerdeki 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.A, M.K.T. ve O.A. tutuklandı, Ü.Ş, H.K. ve B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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