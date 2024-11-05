Silivri'de otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Silivri'de şüphe üzerine durdurulan 2 otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutukladı.
Kaynak: AA
Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 ve 3 Kasım'da Selimpaşa Mahallesi'nde genel asayişin sağlanması, suçların önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik denetim gerçekleştirdi.
Kontrollerde, şüphe üzerine durdurulan 2 otomobilde yapılan aramada, 72,19 gram sentetik uyuşturucu, 34,86 gram esrar ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.
Ekipler, otomobillerdeki 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.A, M.K.T. ve O.A. tutuklandı, Ü.Ş, H.K. ve B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.