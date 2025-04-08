Silivri'de şiddet iddiası: Tutuklu öğrenciye uykusundayken saldırdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyonun ardından, iktidarın baskılarına karşı demokrasi ve özgürlük talebiyle düzenlenen protestolarda, çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu yüzlerce yurttaş gözaltına alındı. Eylemlere katılan 278 kişi ise gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Gözaltılar sırasında yapılan kötü muamele ve işkence iddiaları kamuoyunun gündemindeki yerini korurken tutuklanan öğrencilerden birinin, İstanbul Silivri’deki Marmara 3 No’lu E Tipi Cezaevi’nde kaldığı koğuşta başka bir tutuklunun saldırısına uğradığı iddia edildi.

Cumhuriyet'ten Ufuk Sepetçi'nin haberine göre, cezaevi yönetiminin saldırgan hakkında herhangi bir işlem yapıp yapmadığı ise henüz bilinmiyor. Gönüllü avukat B. A., 7 Nisan’da öğrendiklerini belirttiği olayın ayrıntılarını anlattı.

SALDIRGANIN KOĞUŞU DEĞİŞTİRİLDİ

Avukat B.A.’ın iddiasına göre saldırı; Marmara 3 No’lu Cezaevi’nin E3 koğuşunda meydana geldi. Farklı bir suçtan hükümlü olan bir kişi, "Siz teröristsiniz" diyerek tutuklu öğrencilere önce sözlü saldırıda bulundu, ardından ise bir öğrenciye uykusundayken saldırıda bulundu. B.A., "Saldırının ardından diğer tutuklu öğrenciler arkadaşlarını koruyarak saldırgana müdahale etmişler" dedi.

Saldırganın, müdahale sonrası bir başka öğrenciye dönerek tehditte bulunduğunu söyleyen B.A., "Çocuklar bu tehdit üzerine gardiyanlara durumu iletti. Talepleriyle saldırgan kişi yan koğuşa alındı" diye konuştu.

"GÜVENLİK SORUNU SÜRÜYOR"

Ancak B.A., saldırganın yan koğuşa alınmasının güvenliği tam olarak sağlamadığını vurgulayarak şu uyarıda bulundu: "Yan koğuşta da benzer suçlamalarla tutuklu öğrenciler var. Bu kişi hızlıca uzaklaştırılmalı. Aksi halde güvenlik riski devam ediyor."

B.A. ayrıca "Herhangi bir disiplin cezası verildi mi, hücre cezası uygulandı mı, bu konularda net bir bilgiye ulaşamadık" bilgisini verdi.

"ÇOCUKLARIMIZI YALNIZ BIRAKMIYORUZ"

B.A., konuya ilişkin gönüllü avukatlarla hazırlık içinde olduklarını ve müdahil olacaklarını belirtirken, gönüllü avukatlar olarak öğrencilerle iletişimi sıklaştırdıklarını söyledi. Ailelere seslenen B.A., "Endişe duymaları çok anlaşılır ama olaydan haberdarız. Gerekli adımları atıyoruz. Çocuklarımızı yalnız bırakmıyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) bir heyetin cezaevine giderek konuyu yerinde inceleyeceği belirtiliyor.