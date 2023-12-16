Silivri'de TIR 2 otomobile çarptı: 3'ü çocuk 7 yaralı

Silivri'de TIR ani fren yaptığı iddia edilen yabancı plakalı otomobile arkadan çarptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR otoyolda ters döndü. TIR sürücüsü başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza TEM Avrupa Otoyolu Kovaderesi mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul istikametinde ilerleyen F.A. yönetimindeki 11 AAT 623 plakalı TIR, ani fren yapan A.M. idaresindeki K 0106 BB Bulgaristan plakalı otomobile arkadan çarptı.Otomobildeki 2 kişi yaralandı. TIR sürücüsü çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otoyolda ters dönen TIR, N.A. yönetimindeki 38 ABA 855 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki kazada yaralanan 7 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle üç şeridin trafiğe kapatıldığı yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı (DHA)