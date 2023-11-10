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Silivri'de villanın çatısı yandı

Ajans Haberleri
  • 10.11.2023 16:56
  • Giriş: 10.11.2023 16:56
  • Güncelleme: 10.11.2023 16:56
Kaynak: DHA
Silivri'de villanın çatısı yandı

Silivri'de bir villanın çatısında tadilat sırasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 

Selimpaşa Mahallesi'nde bulunan özel bir sitedeki 2 katlı villanın çatısında saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Tadilat sırasında çıktığı düşünülen yangını görenler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Bölgeye Silivri ve Büyükçekmece İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kontrol altına alındı. Yangında yaralanan olmazken, villa da hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. 


 

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