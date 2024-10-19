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Silivri'de Yenidoğan bebeklerin katledildiği hastaneye kilit vuruldu, tabelası söküldü

Silivri'de, bebek ölümlerine neden olan 'Yenidoğan çetesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ruhsatı iptal edilen özel hastanenin faaliyetlerine son verildi. Hastanedeki hastalar başka hastanelere sevk edilirken, hastanenin tabelası kapatıldı.

Güncel
  • 19.10.2024 22:31
  • Giriş: 19.10.2024 22:31
  • Güncelleme: 19.10.2024 22:34
Kaynak: DHA
Silivri'de Yenidoğan bebeklerin katledildiği hastaneye kilit vuruldu, tabelası söküldü
DHA

Yenidoğan çetesine yönelik soruşturma kapsamında bazı özel hastanelerin ruhsatları iptal edilmişti.

Silivri'de bulunan o hastanelerden birinin daha faaliyetlerine son verildi. Akşam saatlerinde hastanedeki hastalar, ambulanslarla başka hastanelere sevk edildi.

Hastanenin tabelası ise kapatıldı.

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