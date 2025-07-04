Silivri'deki orman yangınıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Silivri'deki orman yangınıyla ilgili 2 kişi tutuklandı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, dün Silivri'de yaklaşık 100 hektarlık alanda etkili olan yangınla ilgili gözaltına alınan 2 kişinin tutuklandığı duyuruldu. Açıklamada, "03.07.2025 tarihinde Silivri’de çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan iki şahıs sevk edildikleri Silivri Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir" ifadeleri yer aldı.