Silivri Demokrasi Platformu’nun ‘Demokrasi nöbeti’ başladı

Silivri Demokrasi Platformu, kayyum atamalarına karşı 27 Kasım - 7 Aralık tarihleri arasında tutacağı 'demokrasi nöbetine' bugün başladı.

"Kayyumlara hayır, oyumuz onurumuzdur, irademe dokunma" sloganıyla toplanan yurttaşlar nöbetin ilk gününde Uğur Mumcu Meydanı’nda bir araya geldi.

Platform tarafından yapılan açıklamada, kayyum atamalarıyla halkın seçme hakkının yok sayıldığını vurgulanarak nöbete katılım çağrıları yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ülkemizde son dönemde yaşanan ve doğrudan “halk egemenliğini, seçmen iradesini, seçme ve seçilme hakkını” hedef alan kayyum politikaları, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkesine açık bir darbe niteliği taşımaktadır. Bu uygulamalar, anayasa başta olmak üzere, kabul edilmiş temel insan ve yurttaşlık haklarına yönelik tehditleri her geçen gün derinleştirmektedir.



Ağır enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında çare üretmek yerine ekonomik yıkımı perdelemeye çalışan iktidar, toplumu baskı, şiddet ve hak gasplarıyla susturma yoluna gitmektedir. Ancak bizler bu politikalara ne rıza gösterecek ne de kabulleneceğiz. Ülkemiz ve çocuklarımız bunu hak etmiyor!



Halk iradesini yok sayan kayyum uygulamalarına, seçme ve seçilme hakkımızın gaspına, barış içinde bir arada yaşama taleplerimizin yok edilmesine, insan onuruna yaraşır bir yaşam hakkımıza yönelen saldırılara karşı Silivri’den yükselen bu ses, baskıya, hukuksuzluğa ve adaletsizliğe karşı bir dayanışma çağrısıdır.”

7 ARALIK’TA FORUMDA BULUŞALIM

Öte yandan Silivri Demokrasi Platformu 7 Aralık’a kadar her gün saat 11.00/ 17.00 arasında buluşma çağrısı gerçekleştirdi.



Nöbetin son günü 7 Aralık’ta da Yaşar Kemal Sergi Salonu’nda saat 13.00’da bir form yapılacağı açıklanırken saat 16:00’da Uğur Mumcu Meydanı’ndan Atatürk Anıtı’na bir yürüyüş gerçekleştirilecek.

Öte yandan Demokrasi nöbetine katılanlar arasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), SOL Parti, Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Eğitim Sen, TMMOB Harita Mühendisler Odası ile İnşaat Mühendisler Odası, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, yöre dernekleri gibi kuruluşlar yer alıyor.