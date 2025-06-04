Silivri'den sevk kararları: 8 kişi İzmir'e gönderilecek
Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden İzmir'e 8 kişinin sevk edileceği öne sürüldü.
TELE1 programcısı Bilge Yurdagülen, aralarında Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in de bulunduğu 8 isim İzmir'e sevk edileceğini söyledi.
Öte yandan İBB'ye yönelik son operasyonda tutuklanan 11 kişinin de Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne sevk edileceği öğrenildi.
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