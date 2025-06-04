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Silivri'den sevk kararları: 8 kişi İzmir'e gönderilecek

Güncel
  • 04.06.2025 12:11
  • Giriş: 04.06.2025 12:11
  • Güncelleme: 04.06.2025 12:28
Silivri'den sevk kararları: 8 kişi İzmir'e gönderilecek
Fotoğraf: AA

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden İzmir'e 8 kişinin sevk edileceği öne sürüldü.

TELE1 programcısı Bilge Yurdagülen, aralarında Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in de  bulunduğu 8 isim İzmir'e sevk edileceğini söyledi.

Öte yandan İBB'ye yönelik son operasyonda tutuklanan 11 kişinin de Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne sevk edileceği öğrenildi.

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