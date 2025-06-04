Silivri'den sevk kararları: Murat Çalık dahil 12 kişi farklı illere gönderilecek

İBB'ye yönelik operasyon tutuklanan isimlerin bazıları Silivri’deki Marmara Cezaevi’nden farklı illere gönderilecek.

İBB’ye yönelik 5’inci dalga operasyonda tutuklanan 12 kişi Marmara Cezaevi’ne, 11 kişi ise farklı cezaevlerine sevk edilecek.

Öte yandan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ise Marmara Cezaevi’nden İzmir’e sevk edilecek.

Mehmet Murat Çalık, İzmir

Barış Kılıç, Eskişehir

Burak Arslan, Bolu/Gerede

Metin Bal, İzmir

Fatoş Pınar Türker, (il dışı)

Kağan Sürmegöz, Bolu

Elif Güven,

Yakup Öner, İzmir

Taner Çetin,

Ziya Gökmen,

Melih Geçek

Gökhan Köseoğlu

22 KİŞİ DAHA TUTUKLANMIŞTI

İBB'ye yönelik yapılan son operasyon dalgasında aralarında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, CHP PM üyesi Baki Aydöner ve eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun da yer aldığı 49 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.