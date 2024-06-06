Silivri TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 5 yaralı

Silivri, TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Kazayı son anda fark eden TIR şoförü ise aracının kontrolünü kaybederek şarampole uçtu. TIR şoförü olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Silivri ilçesindeki TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında toplam 5 kişi yaralandıç

Kaza, akşam saatlerinde Silivri TEM Otoyolu Kınalı gişeleri İstanbul istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, otoyol üzerinde 3 aracı karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Sürücüler araçlarını yol kenarına çekerken, kazayı son anda fark eden 16 AAZ 360 plakalı TIR'ın şoförü M.C., aracının hâkimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı ve daha sonra şarampole uçtu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan TIR şoförü, bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilirken, zincirleme kazada yaralanan aynı aileden V.A., Z.A., U.A. ve 12 yaşında olan kızları E.A. hafifi yaralı olarak olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.