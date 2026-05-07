Silivri'ye yapılan dev duruşma salonunda son durum: Tabelası da asıldı

Silivri'deki Marmara Cezaevi Yerleşkesi'nde inşa edilen yeni duruşma salonunda sona gelindi. Türkiye'nin en büyük duruşma salonu kompleksi olarak tanıtılan salonun tabelası da asıldı.

11 bin 549,25 metrekare alanda inşa edilen dev salonu, 555 sanık, 1268 avukat, 472 izleyici olmak üzere toplam 2 bin 295 kişi kapasiteli olacak. Salonun inşa süreci, Türkiye'de son yılların en önemli yargılamalarından olan ve Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu toplam 414 ismin yargılandığı İBB davası öncesinde başladı.

Salonun bu ay içerisinde açılması bekleniyor.

2008-2013 yılları arasında Ergenekon, Balyoz ve FETÖ davalarının da görüldüğü Silivri Cezaevi yerleşkesi, "yoğun güvenlikli" duruşmalarla simgeleşmişti. Cezaevi yerleşkesi bugünlerde son yılların en kritik davalarından İBB davası ile Aziz İhsan Aktaş davasına ev sahipliği yapıyor.

İnşaası tamamlanan dev duruşma salonunda ülkenin kritik davalarının görülmesi bekleniyor.