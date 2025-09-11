Silivri’de aydınlık günlere hazırlanıyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyonların beşinci dalgasında gözaltına alınan ve 3 Haziran 2025’te tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilen Büyükçekmece Belediye Başkanı CHP’li Hasan Akgün BirGün’ün sorularını yanıtladı.

Hasan Akgün, 12 Eylül 1980 darbesinde Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu ve yedi kez üst üste Büyükçekmece Belediye Başkanı seçilerek bir rekora imza attı. Mali Şube nezarethanesini zulümhaneye benzeten Akgün, sağlık kontrolüne götürülürken polislerin arasında sıraya dizildikleri anlara ait görüntülerin servis edilmesine yönelik de “Toplum üzerinde tam bir güç gösterisiydi” dedi.

12 EYLÜL’DE BİLE BU KADARI OLMADI

Gözaltı sürecinde neler yaşadınız?

Mali Şube nezarethanesi, 21’,inci yüzyıl Türkiye’sine yakışmayan, insan onurunu hiçe sayan adeta bir psikolojik dayanıklılık merkezi gibi… Polisin ele geçirdiği uyuşturucu çuvalları ile hijyenik olmayan tuvaletlerden yükselen kokuların birbirine karıştığı boğucu, sarhoş edici bir ortam; adeta bir zulümhane…

Üç buçuk gün boyunca yalnızca su ve hamur şeklinde, içine mayonez sürülmüş, hiç yemediğimiz bir şey… Bu süreçte 1,5–2 kilo kaybettik; ancak direncimiz ve moralimiz her zamankinden yüksekti. Çünkü orada, demokrasi mücadelesi veriyorduk. İşkence yalnızca fiili darptan ibaret değildir; insan onuruna aykırı koşullar da bir tür işkencedir.

Her gün sağlık kontrolüne götürülürken ip gibi sıraya dizilmemiz, yanlarımıza en cüsseli polis memurlarının yerleştirilmesi, video kayıtlarının alınarak yandaş medyaya iletilmesi ve sürekli ekranlarda gösterilmesi, CHP ve örgütümüz üzerinde, toplum üzerinde tam bir güç gösterisiydi. Biz tutuklu ve hükümlü değildik. Bu uygulamaların demokrasi ve insan hakları açısından hesabı sorulmalıdır. Yasal hak ihlallerine karşı hukukun tüm kanallarını sonuna kadar kullanarak mücadelemizi sürdüreceğiz.

Ben 12 Eylül darbesinde 22 yaşlarımda Küçükçekmece Belediyesi’nde (Sefaköy) başkan yardımcısıydım. Bizim bölgemiz Bakırköy’den batıya doğru olan alandı. Askerler, belediye başkanlarını tek tek alıp Florya Şükrü Balcı Polis Eğitim Merkezi misafirhanesine getirdiler. Bir ay sonra da başkanları serbest bıraktılar. Darbe koşullarında bile bu tip zorluklara tanık olmadım. Türkiye’nin demokrasi ve insan hakları açısından geldiği nokta çok dikkatle takip edilmelidir. 12 Eylül koşullarını daha da geriye götüren uygulamalarla karşı karşıyayız.

‘HAKİM BENİ DİNLEMİYORDU’

Peki savcının ve hakimin size yönelik tutumu nasıldı?

İkisi de, malumun ilanıyla ilgili verilen görevi yapıyorlardı. Savcı, iki konu hakkında bilgimi aldı: Biri, spor kulüplerine sponsor olmaları için yönlendirme ve baskı yapıp yapmadığım; diğeri ise Büyükçekmece’ye kaçak hafriyat dökülmesine göz yumduğum iddiasıydı. Savcı beni dinledi ve açıklamalarımı aldı. Savunmamı yaptım.

Gece saat 24.00’te sulh ceza hakimliğine sevk edildim. ‘Bir söyleyeceğin var mı?’ dedi. Savcıya verdiğim ifademi tekrarladım; ancak hakim beni dinlemiyordu. Bir süre sonra tek kelime söyledi: ‘Tutuklama.’ Ve hemen ayrıldı. Malumun ilanını yapmış oldu. Başka bir şey zaten beklemiyorduk. Bu süreçte, hukukun askıya alındığını hissettiğim bir süreci yaşadım.

İKTİDARLARININ DEVAMINI SAĞLAMAK İÇİN

İktidar bu operasyonlar ile neyi amaçlıyor? Sizce bu süreç nereye varacak?

Bu durum, ana muhalefet partisi ve Türkiye’nin birinci partisi olan CHP ile halkın 15,5 milyon oyla Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan ettiği Ekrem İmamoğlu’nu saf dışı bırakarak mevcut iktidarın devamını sağlamaya yönelik bir operasyon olarak değerlendirilebilir.

Operasyonlar ve tutuklamalar devam ettikçe, halk, CHP ve CHP’li belediyeler üzerinde devletin tüm imkânları kullanılarak gerçekleştirilen bir siyasi darbe ile karşı karşıya olduğunu çok kısa zamanda anladı. Bu farkındalıkla da halkımız, CHP’nin ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinglerine gece-gündüz yoğun destek verdi ve süreci sahiplendi. Bu, demokrasi adına çok önemli bir sınavdı.

Sade vatandaş açısından bakıldığında durum budur. Ancak iktidarın bu operasyonlarla öncelikle gelecek iktidarı hedeflediği; aynı zamanda, özellikle Ortadoğu projesi başta olmak üzere olaya küresel açıdan bakan yazar, çizer ve deneyimli siyasetçilerin değerlendirmelerinin de dikkatle takip edilmesi gerektiği açıktır. CHP ve tüm muhalefet tarafından bu gelişmelerin titizlikle analiz edilmesi kaçınılmazdır.

Atatürk ve Cumhuriyet değerlerine yönelik saldırılar ve bunlara karşı daha etkili mücadele edilmemesi; milli eğitimdeki laiklik, demokrasi ve müspet eğitime aykırı gelişmeler; tarikat ilişkileri, Atatürk devrimlerine sırt çevrilmesi… Tüm bunlar, ülkemiz ve demokrasimiz açısından çok ciddi ve hayati sorunlar haline gelmiştir.

Türkiye, demokrasi, hukuk, adalet ve ekonomi gibi toplum hayatı açısından hayati öneme sahip alanlarda, aynı zamanda diğer sosyal ve siyasi sahalarda çok karanlık ve baskıcı bir dönemden geçiyor. Halkın ekonomik sıkıntıları ve geçim endişesi toplumsal huzursuzluğu artırıyor, gençliği umutsuzluğa itiyor.

Bu noktada CHP’ye düşen görev; ülkenin dört bir yanını gezerek halkı bilgilendirmek, umutları yeşertmek ve “hatt-ı müdafaa yoktur, sath-ı müdafaa vardır” ilkesiyle hareket etmektir. Cumhuriyet ve onun temel değerlerini koruma iradesini güçlendirmek için mücadeleyi kararlılıkla sürdürmek gerekir.

Unutulmamalıdır ki bu sürecin sonunda akıl, demokrasi ve halk mutlaka kazanacaktır. Bundan asla şüphe edilmemelidir.

GEREKLİ SİYASİ DERSLER ÇIKARILMALI

Özlem Çerçioğlu’nun AKP’ye katılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu konu üzerinde lüzumundan fazla durulmuştur. CHP çatısı altında iki dönem milletvekilliği yapmış, üç dönem büyükşehir belediye başkanlığı mazbatası almış bir kişinin, tam tersi bir siyasi anlayışa sahip iktidar partisine sığınması kolay açıklanabilecek bir durum değildir.

Artık toplum, özellikle de Aydınlılar, meselenin sebebini biliyor. Bağımsız yargı hukuki açıdan, halk ise siyasi açıdan günü geldiğinde gereğini yapacaktır. Dolayısıyla üzerinde fazla durmaya gerek yoktur. Ancak CHP organları, Çerçioğlu’nun belediyecilik uygulamalarına ilişkin yeterli siyasi denetimi yapıp yapmadığını sorgulamalı, süreci kapsamlı şekilde irdelemeli ve buradan gerekli dersleri çıkarmalıdır.

GÜNDE EN AZ 15 SAAT ÇALIŞIYORUM

Cezaevinde neler yapıyorsunuz? Ne okuyorsunuz, izliyorsunuz? Diğer belediye başkanlarını görüyor musunuz?

Bizler; Türkiye’nin en iyi yetişmiş, milyonlara hizmet etme sorumluluğunu halkımızın hür iradesiyle üstlenmiş belediye başkanlarıyız. Bugün, zorunlu olarak Silivri zindanında tutsak edilmiş olsak da hukuk ve adaletin egemen olacağı aydınlık günlere hazırlanıyoruz.

Ben, 18 yaşımdan itibaren hayatımın yarısını bu ülkenin belediyeciliğine ve şehirciliğine adamış; halkın iradesiyle üst üste yedi kez seçilerek görev yapma onuruna erişmiş bir belediye başkanı olarak, bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor, her gün en az 15 saat çalışıyorum.

Deprem gerçeğinin bilincinde bir başkan olarak, her günümü kentsel dönüşüm çalışmalarına adıyorum. Büyükçekmece’de yoğun şekilde sürdürdüğümüz dönüşüm kapsamında, bugüne kadar şehir merkezinde 50 binden fazla konut yenilendi; ancak henüz yüzde 70 seviyesindeyiz. Halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak en büyük görevimizdir. Bu hedefe de halkımızla birlikte ulaşacak, birlikte başaracağız. Fakat tam da böylesine hayati bir dönemde, kentsel dönüşüm ve deprem hazırlıkları için sahada olmamız gerekirken bizim burada, Silivri’de tutuluyor olmamız hangi akla, hangi vicdana sığar?

Ne var ki, bugün Silivri’de bulunuyor olmamız, sadece bizleri değil, halkımızın iradesini de cezalandırıyor; kentimiz ve halkımız için yapmamız gereken hizmetler engelleniyor. Oysa biz, belediyemizin 2026 bütçesini ve yatırımlarını planlamak, kenti geleceğe hazırlamak için sahada olmalıydık. Arkadaşlarımla birlikte elimizden gelen katkıyı sunuyoruz; ama halkımız bizden hizmet bekliyor. Bugüne kadar başardık, yine başaracağız… ve bunu her türlü engelin üstesinden gelerek yapacağız.

Bol kitap okuyorum; özellikle dünya tarihi ve ülkelerin kalkınmasını konu eden eserler ilgimi çekiyor. Günlük olayları dikkatle tahlil edip notlar çıkarıyorum. Arkadaşlarımla görüşebildiğimizde ise genellikle sadece selamlaşabiliyoruz.

ALNIMIZ AÇIK BAŞIMIZ DİK

Son olarak vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Ama inanıyoruz ki, adaletten, hukuktan ve demokrasiden yoksun bu kara günler çok yakında sona erecek. Halkımızın ve gençliğimizin beklediği aydınlık günler mutlaka gelecek.

Yolumuz Cumhuriyet yolu, ışığımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür; başka kılavuza ihtiyacımız yok.

Cesaretimiz çok yüksek, alnımız açık, başımız dik.