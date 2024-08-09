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Silivri’de ilginç hırsızlık: Oltayla komşusunun minderini çaldı

İstanbul Silivri’de alt katta oturan komşusunun balkonundaki minderleri olta ile çalan kişi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Güncel
  • 09.08.2024 19:21
  • Giriş: 09.08.2024 19:21
  • Güncelleme: 09.08.2024 19:28
Silivri’de ilginç hırsızlık: Oltayla komşusunun minderini çaldı
İHA

İstanbul Silivri'de bir kişi alt katta oturan komşusunun balkonundaki minderleri olta ile çaldı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Silivri Fatih Sultan Mehmet Caddesi KİPTAŞ evlerinde meydana geldi. İddiaya göre site içerisinde oturan bir erkek, evinde olmayan alt komşusunun balkonundaki minderleri gözüne kestirdi. Gözüne kestirdiği minderleri almak için ise akıl almaz bir yola başvurdu.

BALKONUNDAN AŞAĞI OLTA SARKITTI

Evde olmayan alt komşusunun minderlerini almak isteyen adam, kendi balkonundan aşağı olta sarkıttı. Oltayı balkona sarkıttıktan sonra uzun uğraşlar sonucu kancayı mindere geçirmeyi başaran adam, minderleri yukarı doğru çekmeye başladı.

Minderleri çalan kişiyi aynı sitede oturan kişiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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