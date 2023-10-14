Silivri’de mobilya fabrikasında yangın

İstanbul'un Silivri ilçesinde bir mobilya fabrikasında saat 14.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Güncel 14.10.2023 14:35 Giriş: 14.10.2023 14:35

Güncelleme: 14.10.2023 15:36 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: DHA

İstanbul'da, bir mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Silivri Kavaklı Mahallesi'nde bulunan mobilya fabrikasında saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Binanın üst ve katı katını saran alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sırasında zaman zaman patlamalar da meydana geliyor. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.