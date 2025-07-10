Silivri’de otluk yangını: Bir kadın hayatını kaybetti, evli olduğu erkek gözaltında
Silivri Balaban Mahallesi’nde otluk alanda çıkan yangında bir kadın yaşamını yitirdi, bir itfaiye eri yaralandı. Yangının ardından yapılan incelemede, ölen kadının evli olduğu erkek yangını başlattığı şüphesiyle gözaltına alındı.
İstanbul Silivri'de otluk alanda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Yangına müdahale sırasında 1 itfaiye aracı alevlerin arasında kaldı. Yangında yaralanan 1 itfaiye eri, hastaneye kaldırıldı.
Yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemede, yanarak hayatını kaybeden bir kadının cansız bedenine ulaşıldı.
Ölen kadının evli olduğu erkek, yangını başlattığı şüphesiyle gözaltına alındı.
Yangın akşam saatlerinde Balaban Mahallesi Değirmenköy mevkiinde başladı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın, otluk alanda kısa sürede büyüdü.
Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sırasında bir itfaiye aracı otluk alanda, alevlerin arasında kaldı. İtfaiye aracı tamamen yanarken, aracı kullanan itfaiye eri yaralandı.
Yaralanan itfaiye eri, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerinde inceleme yapan ekipler, yangın başladığı sırada alevlerden korkarak konteynere doğru kaçan bir kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Çiftin tarlalarındaki kuru otları yakmaya çalışırken alevleri kontrol edemeyerek yangını başlattıkları iddia edildi.
Hayatını kaybeden kadının evli olduğu erkek gözaltına alındı.