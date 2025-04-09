Silivri’de salgın hastalık şüphesi

Eğitim-İş Sendikası, İBB operasyonu sonrası tutuklanan öğrencilerle dayanışmak için Silivri Cezaevi önünde açıklama yaptı. “Keyfi gözaltılar, haksız hukuksuz tutuklamalar son bulsun”, “Karanlığa geçit vermeyeceğiz”, “Eğitim hakkı engellenemez” sloganlarının atıldığı açıklamada konuşan Sendika Genel Başkanı Kadem Özbay, içerideki sağlıksız koşullara dikkat çekti.

"Ne sağlık ne hijyen ne de insanlık, hiçbiri yok" diyen Özbay, “İçerideki durum nedir diye sorduğumuzda çocuklar diyor ki, ‘Herkes öksürüyor.’ Bir salgın şüphesinden bahsediyorlar ve bununla ilgili talepte bulunuyorlar. Yalnızca aralarından 3-4 kişi seçiliyor. Revirde bir kontrol yapılıyor. ‘Bir şey yok’ diye tekrar geri gönderiliyor. İşte tablo bu” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin sadece özgürlüklerinden değil, aynı zamanda geleceklerinden de mahrum bırakıldığını kaydeden Özbay, “Üniversitede bulunamadıkları için sınıf tekrarı riskiyle karşı karşıya kalıyorlar. Sınav haklarını kullanamadıkları için akademik ilerlemeleri durduruluyor. KYK yurtlarından çıkarılarak barınma hakları fiilen ellerinden alınıyor. Devlet destekleri ve bursların kesilmesiyle ekonomik olarak çaresiz bırakılıyorlar. Bu durum sadece bireysel bir adaletsizlik değil, aynı zamanda ülkenin geleceğine vurulmuş büyük bir darbedir" ifadelerini kullandı.

TARİHİN VİCDANINDA ASLA KABUL EDİLEMEZ

"Cumhuriyetin eğitimcileri olarak bu ülkenin geleceği olan gençlerimizle, çocuklarımızla görüşmek için buraya geldik" diten Özbay, "Bir ülkenin geleceği olan gençler eğer tutsak tutuluyorsa bugün gerçekten adil bir mahkemede yargılansalar alacakları cezanın yatarı bile yokken günlerdir, bayramda bile ailelerinden, yakınlarından koparılıyorsa bu tarihin vicdanında asla kabul edilemez” dedi.