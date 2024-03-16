Silivri’de zincirleme kaza: 3 yaralı

Silivri’de kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobil, zincirleme kazaya neden oldu. 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 karayolu İstanbul istikameti Muratçeşme mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan araç bariyerlere çarptı. Aynı istikametteki 2 araç ise kaza yapan araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.